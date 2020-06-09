اخبار السعوديه

وافد يقتل ثعبان طوله مترين في القنفذة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لمتابعة خبر عن وافد يقتل ثعبان طوله مترين في القنفذة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - القنفذة (صدى):

قام وافد يعمل في مزرعة مواطن ببلدة بني سحار غرب مركز القوز بمحافظة القنفذة بقتل ثعبان كبير يصل طوله لـ مترين بمزرعة كفيله.

وكان الثعبان أثار الرعب للحيوانات والأبقار في المزرعة؛ حيث يعد من أطول الثعابين التي تم العثور عليها.

وترصد العامل للثعبان للتخلص منه؛ حيث قتل الثعبان عندما كان يلتهم فريسته والتي كانت "فأر" بحجم كبير.

وقتل العامل الثعبان بعصا غليظة كانت بحوزته، ليلقى حتفه وفِي فمه الفأر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وافد يقتل ثعبان طوله مترين في القنفذة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا