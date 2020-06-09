شكرا لمتابعة خبر عن وافد يقتل ثعبان طوله مترين في القنفذة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - القنفذة (صدى):

قام وافد يعمل في مزرعة مواطن ببلدة بني سحار غرب مركز القوز بمحافظة القنفذة بقتل ثعبان كبير يصل طوله لـ مترين بمزرعة كفيله.

وكان الثعبان أثار الرعب للحيوانات والأبقار في المزرعة؛ حيث يعد من أطول الثعابين التي تم العثور عليها.

وترصد العامل للثعبان للتخلص منه؛ حيث قتل الثعبان عندما كان يلتهم فريسته والتي كانت "فأر" بحجم كبير.

وقتل العامل الثعبان بعصا غليظة كانت بحوزته، ليلقى حتفه وفِي فمه الفأر.