تنطلق في 5 يوليو.. ننشر شروط التسجيل في البرامج الصيفية لـ«موهبة»

فتحت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة»، اليوم الاثنين، باب التسجيل في البرامج الإثرائية الصيفية للعام الجاري 2020، التي تقام سنويًا بالتعاون بين مؤسسة «موهبة» وشركائها من جامعات ومراكز بحثية وعدد من المدارس المتميزة.

وأشارت مؤسسة «موهبة»، إلى أنه من المقرر انطلاق البرامج الإثرائية الصيفية في 5 من يوليو المقبل وتنفيذها عن بعد، بمشاركة 2000 طالب وطالبة، موزعين على المراحل الدراسية المختلفة؛ بواقع 600 طالب وطالبة للمرحلة الابتدائية، و800 للمرحلة المتوسطة، و800 للمرحلة الثانوية.

الهدف من البرامج الإثرائية الصيفية

ودعت مؤسسة «موهبة»، أولياء الأمور على تشجيع أبنائهم للتسجيل في البرامج الإثرائية الصيفية من خلال الدخول على رابط التسجيل بالموقع الإلكتروني الرسمي للمؤسسة (من هنا).

وأوضحت مؤسسة «موهبة»، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، أن الهدف من البرامج الإثرائية الصيفية هو تحقيق أمثل استثمار لوقت الطلبة خلال الإجازة الصيفية، وإتاحة الفرصة أمامهم للمشاركة في برامج تعليمية واعدة تسهم في إرشادهم للتخصصات المناسبة لهم.

كما نوهت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة»، أن البرامج الصيفية تعزز رصيد المملكة من رأس المال البشري، لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، ومنحهم فرصة تمثيل المملكة في المعارض والمسابقات المحلية والدولية.

ما البرامج الإثرائية الصيفية؟

وأوضحت مؤسسة «موهبة»، أن برامج موهبة الإثرائية الصيفية 2020 تتضمن 12 وحدة إثرائية تنتظم في خمسة مسارات علمية، فيما تشمل المسارات خمسة مجالات علمية هي الفيزياء والهندسة، والكيمياء، والرياضيات وتقنية المعلومات، والأحياء والعلوم الطبية، والبيئة.

وأشارت مؤسسة «موهبة»، إلى أن الوحدات الإثرائية تشمل مسارات هي :الاختراعات، وكن عالمًا في البيئة والهندسة، ورحلة في عالم الأعداد للمرحلة الابتدائية، وطبيب المستقبل، ومهندس المستقبل، وبرمجة الحاسب، والمادة والطاقة للمرحلة المتوسطة، والتشفير وأمن المعلومات، والعلوم الطبية الحيوية، والكيمياء في المجتمع، ومبادئ التصميم الهندسي، والهندسة الكهربائية للمرحلة الثانوية.

شروط التسجيل في البرامج الصيفية

وأوضحت مؤسسة «موهبة»، أن المستهدفين للمشاركة في برامج الإثراء الصيفي عن بعد هم الطلاب والطالبات من الصف الثالث الابتدائي حتى المرحلة الثانوية والمرشحون من خلال البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين، كما بينت طريقة وشروط التسجيل في البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين التي تتمثل في :



1- أن يكون الطالب / الطالبة من الفئات المستهدفة (الصف الثالث الابتدائي حتى الأول الثانوي(.



2- الإقرار بصحة البيانات والاطلاع على السياسات والموافقة عليها، ويتحمل الطالب نتيجة الخطأ.

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3- إكمال عملية التسجيل في البرنامج.



4- إكمال عملية التسجيل في مقياس موهبة للقدرات العقلية المتعددة.



5- يتاح الالتحاق بالاختبار (المقياس) مرة واحدة لكل مرحلة من المراحل التالية:

• الصف الثالث الابتدائي: ويستطيع طلبة الصف الرابع والخامس ممن فاتهم الاختبار بالصف الثالث الالتحاق به.

• الصف السادس ابتدائي: ويستطيع طلبة الصف الأول والثاني متوسط ممن فاتهم الاختبار بالصف السادس الالتحاق به.

• الصف الثالث متوسط: ويستطيع طلبة الصف الأول الثانوي ممن فاتهم الاختبار بالصف الثالث متوسط الالتحاق به.

موهبة تطلق برنامجًا افتراضيًا بسبب كورونا

وأشارت مؤسسة «موهبة»، إلى أنه حرص منها على تنفيذ برامجها الإثرائية لهذا العام 2020 افتراضيًا ولمدة ثلاثة أسابيع في جميع مناطق ومدن المملكة التي تتوافر فيها خدمات الإنترنت.

وشددت مؤسسة «موهبة»، على حرصها على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد «COVID-19»، وذلك حفاظًا على صحة الطلاب والطالبات، واستمرار برامجها للرفع من مستوى معارفهم ومهاراتهم.

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