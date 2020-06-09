شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تقدم 9 توصيات هامة لسلامة كبار السن من «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

قدمت وزارة الصحة في دليلها الإرشادي للحماية من فيروس كورونا المستجد عدة توصيات من بينها الزيارة لكبار السن، وأوضحت أنه يجب تجنب الاحتضان ومصافحتهم، عدم تناول الطعام ومشاركة الأدوات معهم، التأكد من نظافة وتهوية منازلهم، توفير الاحتياج من الأغذية والأدوية لمدة شهر على الأقل، ومنع التجمعات.

كمت أوصت في حال خروج كبير السن أن يكون لحاجة ملحة، ويجب أخذ الأدوات الشخصية من: (كمامة قماشية إضافية، معقم يدين كحولي، الأدوية) بالإضافة إلى وجود مرافق، وتجنب مشاركة الطعام والأدوات.