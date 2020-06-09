، "توكلنا" يضيف خدمات جديدة.. تعرَّف عليها وعلى ضوابطها ،

محمد بن مسعود - الدمام - منها تصاريح للطلاب لأداء اختبارات قياس

أعلن تطبيق "توكلنا" للتصاريح الإلكترونية إطلاق خدمات جديدة، تُضاف إلى ما يقدمه؛ لتمكين المستفيدين من إصدار التصاريح اللازمة للخروج أثناء فترات منع التجول الجزئي أو الكلي.

وأفاد الحساب الرسمي للتطبيق على "تويتر" بالخدمات الجديدة التي تضاف إلى مجموعة من الخدمات السابقة، وهي كالآتي: تصريح طبي طارئ، يتيح للمستخدم طلب تصريح خروج لحالة صحية طارئة، تتطلب نقلها إلى منشأة طبية لأقسام الطوارئ، أو زيارة عيادات بشكل عاجل؛ إذ يسمح التصريح بخروج فرد ومرافق معه (واحد فقط) عند الحاجة من مكان السكن إلى المنشأة الطبية. ويُضاف للتصريح مدة ساعة لطالبه من وقت الموافقة على الطلب، مع إمكانية إضافة مرافق، كما يمكن إلغاؤه خلال 15 دقيقة من قبول الطلب، وذلك لمرة واحدة فقط في اليوم، ولا يمكن إلغاؤه للمرة الثانية في اليوم نفسه.

وأوضح التطبيق من خلال إنفوجرافيك أن التصريح لا يتقيد بحدود يومية أو أسبوعية، ولا بقيود جغرافية كذلك؛ إذ لا يشترط تحديد المنشأة الطبية، ولكن يشترط طلبه من مكان سكن طالب التصريح.

ويشترط للموافقة على التصريح عدم وجود تصريح طبي آخر، والوجود في مقر السكن عند الطلب، مع ملاحظة تعليق التصاريح الأخرى لطالب التصريح الطبي الطارئ حتى يتم تأكيد حضور المريض للمنشأة الطبية. وعند نهاية فترة التصريح سيتحول إلى المنع (اللون الأحمر)؛ ما يجعل صاحبه عرضة للعقوبات النظامية في حال عدم وجوده في المنشأة الطبية.

وللعودة إلى السكن تتولى المنشأة الطبية منح تصريح لعودة المريض ومرافقه إلى مقر السكن، وذلك تحت مسمى (موعد طبي – عودة).

تصريح طالب

أطلق التطبيق خدمة تصاريح الطلاب الإلكترونية لأداء اختبارات قياس؛ وذلك تسهيلاً على الطلاب، بالتعاون مع هيئة تقويم التعليم والتدريب.

تصريح مؤقت لسائق

كما أتاح التطبيق للطلاب الذين لديهم "تصريح طالب" طلب تصريح مؤقت لسائق بغرض إيصاله إلى مقر الاختبار، وذلك من خلال التطبيق. علمًا بأن مدة التصريح هي المدة نفسها المحددة للطالب من قِبل هيئة تقويم التعليم والتدريب، وفقًا لما جاء على الحساب الرسمي للتطبيق على "تويتر".