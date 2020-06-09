شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار رعدية ورياح على مكة حتى 8 مساءً والان نبدء بالتفاصيل

حذرت هيئة الأرصاد من أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدني في الرؤية على منطقة مكة المكرمة، وتشمل محافظة: (أضم، الجموم، الطائف، العرضيات، الكامل، ميسان).

وأشارت إلى أن هذه الحالة بدأت بعد منتصف الليل، وتستمر حتى الثامنة من مساء اليوم الثلاثاء.