شكرا لقرائتكم خبر عن فريق كشفي يقدم الاحترازات لـ«تعليم الشرقية» والان نبدء بالتفاصيل

سجل فريق الكشافة التطوعي بتعليم المنطقة الشرقية حضورا لافتا من خلال تواجده في عدة مواقع رئيسية تتبع لمباني تعليم المنطقة وفي مقدمتها مبنى إدارة التعليم الرئيسي بالدمام، إضافة لمبنى الخدمات المساندة وصولا لمبنى إدارة الاختبارات، وذلك بالعمل على تقديم الإرشادات والتعليمات الاحترازية الواردة من وزارة الصحة للوقاية من انتشار فيروس كورونا بين أوساط الموظفين، والتي تزامن معها العمل على إجراء فحص الحرارة للموظفين أثناء دخولهم مقر العمل فضلا عن وضع المعقمات اللازمة والملصقات الإرشادية والتثقيفية التي تعنى باتباع الاحترازات المطلوبة للوقاية من كورونا. وأشار المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة الشرقية سعيد الباحص إلى أن التوجيهات المباشرة والواضحة لمدير عام تعليم المنطقة الشرقية د. ناصر الشلعان، لجميع اللجان المختصة تتضمن تفعيل خطة التهيئة التي أعدتها الإدارة وسبقت موعد استئناف عمل الموظفين والموظفات في مقار أعمالهم. والتي توجت بالانتهاء من جميع التدابير اللازمة لاستقبال الموظفين والموظفات، حيث تمت عملية التنظيف والتعقيم لجميع مقرات العمل والمكاتب وتوفير المعقمات اللازمة في أماكن بارزة داخل مقرات العمل، كذلك توفير كل السبل للوقاية من انتشار فيروس كورونا والتعامل مع الحالات المشتبه بها، ومراعاة الحالات الصحية للجميع مع التقيد التام بالتعليمات الاحترازية الواردة من وزارة الصحة.

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