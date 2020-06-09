شكرا لقرائتكم خبر عن جولات رقابية مسائية على المطاعم والان نبدء بالتفاصيل

واصلت بلدية غرب الدمام ممثلة في إدارة صحة البيئة جولاتها الميدانية الرقابية في الفترة المسائية على المطاعم للتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية والإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد من جهة أخرى نفذت إدارة الأسواق ببلدية غرب الدمام جولات على المنشآت التجارية للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية.

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