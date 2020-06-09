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جولات رقابية مسائية على المطاعم

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واصلت بلدية غرب الدمام ممثلة في إدارة صحة البيئة جولاتها الميدانية الرقابية في الفترة المسائية على المطاعم للتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية والإجراءات الوقائية من .

من جهة أخرى نفذت إدارة الأسواق ببلدية غرب الدمام جولات على المنشآت التجارية للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية.

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