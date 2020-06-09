شكرا لقرائتكم خبر عن تشغيل 8 عيادات بيطرية متنقلة والان نبدء بالتفاصيل

أطلق فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية 8 عيادات بيطرية متنقلة إضافية ليصبح العدد الإجمالي 20 عيادة تخدم المستفيدين في أماكنهم والانتقال إلى مواقع انتشار الثروة الحيوانية المتباعدة بمحافظات ومراكز المنطقة ضمن جهود الوزارة في تحقيق الأمن الحيوي وخدمات الثروة الحيوانية.

وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالشرقية م. عامرالمطيري أن مهام العيادة تبدأ باستقبال بلاغات مربي الثروة الحيوانية وتقديم الخدمات البيطرية لرعاية مواشيهم، وتشمل عمليات التحصين والعلاج والاستقصاء والسيطرة على الأمراض الحيوانية، وتطبيق آليات الأمن الحيوي، وإجراء العمليات الجراحية الطارئة، ومكافحة نواقل الأمراض والتطهير والتعقيم، وحفظ الأدوية واللقاحات البيطرية، بالإضافة إلى الإرشاد البيطري من توعية وتثقيف مربي الثروة الحيوانية لرفع إنتاجيتهم وحماية حيواناتهم، كما أنها مخصصة للحالات التي يصعب نقلها للمراكز البيطرية وتتميز العيادات بسرعة الاستجابة للبلاغات.

وبين أن العيادات ستقوم بمباشرة الحالات المرضية للمواشي أو الحيوانات في المزارع أو الهجر، وهي مخصصة كذلك للحالات التي يصعب نقلها للمراكز البيطرية التابعة للفرع أو المكاتب والوحدات البيطرية التابعة له، مشيرا إلى أنه بالإمكان تقديم طلب الخدمة عن طريق منصة «أنعام» أو «بيطري» أو بالاتصال على أرقام الفرع والمكاتب والوحدات التابعة له.