شكرا لقرائتكم خبر عن «الطب البديل»: الأعشاب لا تعالج «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل
تحذير مسبق
وحذر المركز مسبقًا، ممن يدعون الوصول إلى علاج فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» عن طريق الطب الشعبي، وأنه لا يوجد حتى الآن معلومة مبنية على الدليل والبرهان العلمي حول العلاج باستخدام طب الأعشاب، أو الممارسات الشعبية.
وشدد على عدم الانصياع خلف كل ما يطرح ويتداول عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي من قبل أشخاص غير مرخص لهم، يستهدفون الكسب المادي على حساب صحة الإنسان.
تقوية المناعة
أما فيما يخص تقوية المناعة، فهناك عدة مصادر طبيعية لتقوية المناعة منها النوم الكافي، وممارسة الرياضة، وشرب المياه بشكل كاف، والغذاء السليم، والإقلاع عن التدخين، وغيرها، مع الحرص على الالتزام بالتعليمات والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، والصادرة من وزارة الصحة، مثل الابتعاد عن أي تجمعات غير ضرورية، المداومة على ارتداء الكمامة، ترك مسافة آمنة عن الآخرين لا تقل عن مترين.
مصادر رسمية
وأهاب المركز الوطني للطب البديل والتكميلي بأفراد المجتمع، بتلقي المعلومات الصحيحة والإجراءات اللازمة ووسائل السلامة والاحترازات في ظل هذه الجائحة من المصادر الرسمية المتخصصة.
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