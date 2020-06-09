شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية ينوه بقفزات المملكة في المؤشرات الرقمية والان نبدء بالتفاصيل

نوه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بالقفزات التي حققتها المملكة على مستوى المؤشرات الرقمية، والخطط الطموحة لتطويع التقنية في خدمة المستفيدين، عبر منظومة متكاملة من الخدمات الرقمية الآمنة والذكية.

جاء ذلك خلال لقاء سموه بمكتبه بديوان الإمارة أمس، مدير فرع مركز المعلومات الوطني بالمنطقة الشرقية التابع للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، سليمان المزيني.

وأشاد سموه بالجهود التي بذلها منسوبو المركز خلال الفترة الماضية، عبر مساندة القطاعات المعنية في تنفيذ مبادرة «عودة» لعودة المقيمين إلى بلدانهم، ومساندة خطط عودة المواطنين من الخارج، مؤكدا أن المركز يعد ركيزة أساسية في تقديم خدمات تقنية موثوقة وآمنة، تساهم في التيسير على المستفيدين، مما يتوجب بذل المزيد من الجهود لتعريف الجهات الشريكة بخدمات المركز، وسبل الاستفادة منها، والعمل مع مختلف القطاعات من أجل إنجاح المبادرات والبرامج، وتطوير البنية التقنية لتواكب التطلعات التي رسمتها رؤية المملكة 2030، متمنيا سموه للمركز ومنسوبيه التوفيق في مهام عملهم.

واطلع سموه على إيجاز عن جهود المركز في تقديم الخدمات للقطاعات الحكومية خلال الفترة الماضية، والتي شملت خدمات المنافذ، وخدمات العاملين في الميدان لتطبيق تصاريح التنقل، وغيرها من الخدمات التقنية التي قدمها المركز للقطاعات الحكومية في المنطقة، مشيدا سموه بهذه الجهود.

من جانبه قدم مدير فرع مركز المعلومات الوطني بالمنطقة الشرقية سليمان المزيني شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية، على توجيهاته الكريمة، وإشادته بجهود المركز التي هي دافع له ولزملائه لبذل المزيد.