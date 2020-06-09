شكرا لقرائتكم خبر عن رأس تنورة.. متابعة «الاحترازات» في سكن العمالة والان نبدء بالتفاصيل

واصلت فرق المتابعة والرقابة ببلدية محافظة رأس تنورة، متابعة سكن العمالة في مواقع مختلفة في المحافظة، للتأكد من تطبيق الاحترازات والإجراءات الوقائية من فيروس كورونا . كما تابع المراقبون أسواق الفاكهة والخضار، وقامت فرق التعقيم والتطهير بالرش في عدد من أحياء المحافظة.

وأوضح رئيس بلدية محافظة رأس تنورة م. صالح القرني أن فرق الرقابة بدأت نشاطها بمتابعة ومواصلة جولاتها الرقابية على سكن العمال، وذلك لغرس مفهوم الوعي عند الجاليات.

ولفت القرني إلى أن الجهات الرقابية شنت جولات على محلات الخضار والفواكه، استمرارا للجهود السابقة، للأخذ بالإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، كما كثفت الجولات على المطاعم والبوفيهات، ومغاسل الملابس، ومحلات المواد الغذائية.

وأبان القرني أن إدارة الخدمات وفرق التعقيم والرش باشرت مواصلة حملات الرش والتعقيم في أحياء المحافظة، ومنها حي قرطبة، وحي النعيم، وحي الفيحاء، للحد من انتشار الفيروس، وذلك ضمن مبادرة القطاع البلدي واستكمالا لإجراءاتها الاحترازية. كما عقمت الفرق العاملة جدران المنازل والأبواب، وواصلت الفرق التعقيم بداخل مكاتب وأروقة بلدية المحافظة. كما واصلت الإدارة أعمال النظافة العامة في عدة مواقع بالمحافظة منها حي المنتزه، والصناعية الثانية، وحي الزهور، وحي الدانة، وكورنيش المحافظة.