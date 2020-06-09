شكرا لقرائتكم خبر عن 753 جولة رقابية على منشآت الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

بلغ عدد الجولات الرقابية التي نفذتها أمانة المنطقة الشرقية أمس الأول 753 جولة، و3 جولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، كما تم تسجيل عدد 31 مخالفة للأنشطة المستثناة خلال ساعات منع التجول، و14 مخالفة تكدس بالأسواق المركزية، و5 مخالفات تكدس في مساكن العمالة، فيما تم تطهير 1178 موقعا.

يأتي ذلك ضمن الجولات الميدانية التي تقوم بها الأمانة، من خلال تكثيف الفرق التفتيشية جولاتها الرقابية في مختلف مدن ومحافظات المنطقة، للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية، حيث توزعت الفرق الصحية على المنشآت الغذائية ومراكز التسوق والمنشآت التجارية المستثناة منذ بدء مزاولتها الأنشطة، وذلك للتأكد من ضمان تطبيق الاحترازات الوقائية التي تقف عليها الأمانة للحد من انتشار فيروس كورونا وحماية المواطنين والمقيمين.

وحرصت الأمانة على تكثيف الفرق الميدانية بتضافر الجهود ضمن خطتها الرقابية على المنشآت الغذائية والتجارية، لمواجهة فيروس «كورونا» بالتشديد على التعقيم والتطهير العام واتباع البروتوكولات الصحية والبلدية.