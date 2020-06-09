شكرا لقرائتكم خبر عن سوق الخضار بالدمام.. الزحام الكثيف يعود مجددا والان نبدء بالتفاصيل

رصدت ”الخليج 365” في جولة ميدانية سوق الخضار والفواكه المركزي بالدمام، تواجد حراس الأمن على مدخل السوق؛ لتنظيم الحركة، بينما شكا المتسوقون من تكدس الحركة المرورية داخل السوق، إضافة إلى وجود ازدحام وتباين التزام العمالة بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد.

التزام بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات والقفازات

قال صاحب أحد محلات الخضار محمد الراشدي: إن الإقبال على سوق الخضار أصبح أقل عن الماضي، بسبب جائحة «كورونا»، والاحترازات التي تحد من انتشار الفيروس، مبينا أن الناس يأخذون احتياطاتهم، مؤكدا التزامهم خلال فترة العمل بارتداء الكمامات والقفازات، والالتزام بالتباعد الاجتماعي.

وأضاف: إن المنتجات يتم تغليفها بشكل كامل، وأن أمانة المنطقة الشرقية تتواجد للرقابة داخل السوق بشكل دائم، وتقوم نهاية اليوم بغسل السوق كاملا.

وأكد المواطن «أحمد علواني» أن الحركة داخل السوق تشهد زحاما خفيفا، ما يدل على وجود وعي من المواطنين، موضحا أن العمال ملتزمون بالإجراءات الاحترازية، وأوصى الجميع بالالتزام بالأنظمة والتعاون مع رجال الأمن، والالتزام بما تطلبه الجهات المسؤولة لتجاوز هذه الأزمة.

الدخول من باب والخروج من آخر.. الخيار الأفضل

قال المواطن «حسن السلطان»: إن هذه أول زيارة له لسوق الخضار والفواكه المركزي، مبينا أن هناك ازدحاما، ولكن لا يعيق الحركة، مبينا أنه من الأفضل دخول المسوقين من باب، وقضاء احتياجاتهم والخروج مع باب آخر، الأمر الذي يجعل السوق أكثر تنظيما والتزاما بالتباعد الاجتماعي.

وأوضح أن الحركة المرورية خارج السوق تشكل اكتظاظا، موصيا الجميع بأن يكون هناك التزام بالإجراءات الصحية والابتعاد عن الاكتظاظ والازدحام.

وأشار المواطن أحمد البقشي إلى أن الحركة داخل السوق كثيفة، وأن البعض ملتزم بالإجراءات الاحترازية والبعض الآخر غير ملتزم، موضحا أنه لاحظ أن العمالة هم الأكثر في عدم الالتزام، خاصة في ارتداء الكمامات.

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وبيَّن أن بعض العمالة غير الملتزمين لا يرتدون الكمامات، ولكن يخفضونه عن الوجه بشكل يسبب الضرر، وقد ينشر الرذاذ، وبيَّن أن الحركة المرورية منظمة بداية دخول السوق، وتكتظ داخل السوق بشكل غير منظم. وأوصى الجميع بالالتزام وعدم الخروج لغير الضرورة، موضحا أن كثيرا من الناس يخرجون بشكل يومي ولغير الحاجة، داعيهم للالتزام حتى يتم تجاوز هذه الجائحة.

أمانة الشرقية: جولات رقابية متواصلة.. وتدشين أول سوق مبتكر

أكد وكيل الأمين المساعد لشؤون البلديات للخدمات والمشرف العام على إدارة العلاقات العامة والإعلام بأمانة الشرقية محمد الصفيان، أن الأمانة كثفت الجولات الرقابية على سوق الخضار المركزي في الدمام، وشملت أسواق التجزئة والجملة والورقيات داخل السوق، بهدف التأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، ومتابعة مدى الالتزام بمعايير النظافة والتعقيم لحماية المتسوقين والباعة لمواجهة الحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد في السوق.

وأوضح أنه تم توفير مختبر الأمانة المركزي المتنقل، وذلك بهدف الاطلاع على آلية العمل بالمختبر، الذي يعمل على أخذ عينات عشوائية من الخضار والفواكه والورقيات يوميا، وفحصها وتحليلها، باستخدام أفضل الطرق والتقنيات والتأكد من سلامتها، وتحقيق سلامة الأغذية بالسوق للمستهلك من خلال عمليات الكشف الاستباقية والوقائية، إضافة إلى تكثيف رش حاويات النفايات بالمبيدات الحشرية وأماكن تجمعها وتطهيرها يوميا، وتنظيف وتطهير جميع المداخل المؤدية للسوق والشوارع والأرصفة الداخلية للسوق، وتنظيف وتطهير البسطات والمظلات والأرضيات داخل السوق يوميا، وتدشين وحدة تعقيم وتطهير إلكتروني بسوق الخضار المركزي باستخدام مواد تعقيم عضوية نباتية لتعقيم 200 شخص بالساعة، ونظام تبخير بتقنية الضباب وكاميرا استشعار أمامية لقياس درجة الحرارة كإجراء احترازي ضد فيروس كورونا.

وأضاف: إن الأمانة تؤكد تباعد المسافات بين المباسط لمنع التجمعات للمتسوقين، وإلزام كافة الباعة بالتقيد بارتداء الكمامات والقفازات الواقية، وتكثيف الجولات الرقابية على المباسط ومضاعفة عدد المراقبين الصحيين، وتشديد الرقابة على البضائع والتأكد من رصد عدم ارتفاع الأسعار لحماية المستهلك والمستفيد، وتركيب الكاشف الحراري في السوق وحصر الدخول والخروج بالباب الرئيسي فقط، وتوزيع عدد من الكمامات وعبوات التعقيم والقفازت على المتسوقين داخل السوق.

وأكد أنه من ضمن الجهود لمحاربة فيروس كورونا، تدشين 10 أسواق مؤقتة للخضار والفواكه والدواجن المبردة والبيض، إنفاذًا لتوجيهات إمارة المنطقة الشرقية، ومتابعة أمين المنطقة الشرقية؛ لتخفيف حدة الازدحام في سوق الخضار والفواكه المركزي بالدمام، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس «كورونا»، وتفعيل خطة الطوارئ لمركز البلاغات والطوارئ بأمانة المنطقة الشرقية، وذلك عبر رفع الطاقة التشغيلية للمركز لاستقبال ومتابعة كافة البلاغات من المواطنين والمقيمين الخاصة بسوق الخضار المركزي بالدمام وبأسواق النفع العام والتأكد من إغلاقها ومتابعتها وفق الإجراءات المعتمدة.

وأوضح أنه يتم أخذ المخالفات الصحية يوميا أثناء الجولات التفتيشية للمراقبين ورصدها وتوثيقها إلكترونيًا بالنظام، وترسل المخالفة برسالة نصية إلى المخالف باسم صاحب المبسط أو المحل لتسديدها، متابعًا أنه تتم متابعة العمالة بالسوق سواء عمال النظافة، أو عمال التحميل والتنزيل والتنظيف، بفحصهم بجهاز فحص الحرارة يوميًا، وإلزامهم بالزي الموحد، وتعليق الشهادة الصحية، والتأكد من ارتداء الكمامات والقفازات أثناء العمل، وفحص الباعة بالمباسط وبعض المتسوقين بجهاز الفحص الحراري؛ للتأكد من سلامتهم.

وأشار إلى تطبيق عدم دخول أي متسوق من البوابة الرئيسية بدون كمامة، من قبل إدارة الأمن والسلامة، وذلك للحرص على سلامة الجميع، ودعم وتواجد الجهات الأمنية؛ للحفاظ على انسيابية الحركة المرورية داخل السوق.

وبيَّن أن أمانة المنطقة الشرقية نفذت أول سوق مبتكر للتسوق بالسيارة للخضار والفواكه، بهدف منع التكدس وإيجاد فرص استثمارية للشباب، ويحتوى أول سوق للخضار والفواكه للتسوق بالسيارة على 12 نقطة بيع وخدمة السيارات، ضمن مساحة 6500م، بمحافظة الخبر، مؤكدا أن الأمانة تعمل على تنفيذ السوق في جميع مدن ومحافظات المنطقة الشرقية.