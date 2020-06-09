شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 10 موظفين بكورونا تغلق مستشفى خاصا بالخبر والان نبدء بالتفاصيل

أغلقت الجهات المختصة، مستشفى خاصا بمحافظة الخبر، بعدما تبين إصابة موظفين، وممارسين صحيين، بفيروس كورونا «المستجد»، نقلوا الفيروس إلى أروقة المستشفى، وذلك بعد عودتهم للدوام، فترة ما بعد عيد الفطر المبارك، وتم اتخاذ كافة التدابير الوقائية فيه، وعدم مزاولة النشاط في العيادات الخارجية، لحين انتهاء فترة التعقيم، وشفاء المصابين، وذلك عقب إبلاغ إدارة المستشفى، مديرية الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية، بذلك.

إيقاف العمل

ووقفت ”الخليج 365”، على الوضع في المستشفى، والتقت المدير العام سعد صباح، الذي أكد أنه تم إبلاغ وزارة الصحة فرع المنطقة الشرقية، بوجود حالات مصابة، لم تتجاوز «10» حالات، وإبلاغ كافة الطواقم الطبية بإيقاف العمل في المستشفى، لإجراء عمليات التعقيم والتطهير، ومعالجة المصابين، وعزلهم، ومنهم الآن من تماثل للشفاء بنسبة 90%، ومنهم من سيعود للعمل قريبا. وأشار إلى أن المتابعة مستمرة مع صحة الشرقية، ويتم التواصل معهم بشكل مستمر، لتزويدهم بالأرقام والإحصائيات الطبية حول المصابين.

رعاية صحية

وأكد مدير عام المستشفى أن مرضى المستشفى الحاليين، جميعهم يتلقون الرعاية الصحية، إذ تم وضع التزامات بخصوص الزيارة التي تم إلغاؤها، ويتم التواصل مع ذوي المرضى هاتفيا. وأوضح أن عدد العاملين بالمستشفى، يصل إلى قرابة الـ 400 شخص، وأن المصابين لم يتجاوزوا 10 أشخاص، نافيا ما تردد حول عدد إصابة يفوق العدد المتداول.

إغلاق البوابات

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ولفت إلى إغلاق كافة البوابات المؤدية للمستشفى، والعيادات الخارجية، وكافة المداخل والمخارج، عدا مدخل الطوارئ الخاص بالموظفين، ولا يسمح بالدخول إلا للضرورة، وبعد اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة، ومعرفة سبب الدخول.

ثبوت الإصابات

من ناحيته، أكد المتحدث الإعلامي لصحة الشرقية أسعد سعود، ثبوت إغلاق أحد المستشفيات الخاصة بالكامل، بعد ثبوت حالات مصابة بفيروس «كورونا» المستجد بين منسوبيه، مع استمرار تقديم الرعاية الصحية بالأقسام الداخلية، كالحالات المنومة، وكذلك إغلاق العيادات الخارجية، وأقسام الطوارئ.

مكافحة العدوى

وبين أن تقرير مكافحة العدوى، يتم بشكل يومي، ويرفع للجهة المختصة بمقام الوزارة، وأنه تم تشكيل فريق عمل خاص لتقديم الاستشارة، والمشاركة في إدارة الأزمة من قبل صحة الشرقية، وباشر الفريق عمله، فيما تجري المتابعة والعمل اليومي بالتنسيق مع مركز القيادة بالوزارة.