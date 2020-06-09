شكرا لقرائتكم خبر عن استئناف «صناعة الإعلام الرقمي» بالأحساء والان نبدء بالتفاصيل

تستأنف هيئة الصحفيين السعوديين بمحافظة الأحساء، مساء اليوم، البرنامج التأهيلي «صناعة الإعلام الرقمي» بورشة تدريبية متخصصة «عن بُعد» في «صحافة الموبايل»، يقدّمها المدرب الإعلامي مهند النعيمي.

وكان البرنامج، الذي تنظّمه هيئة الصحفيين السعوديين بالأحساء، وترعاه مؤسسة عبدالمنعم الراشد الإنسانية، جرى تعليقه في شهر مارس الماضي، مع بدء أزمة جائحة فيروس «كوفيد-19»، والتحق به 40 إعلاميًا وإعلامية يمثلون عددًا من المؤسسات الإعلامية الصحفية والإلكترونية والتلفزيونية.

وقال مدير الهيئة بالأحساء عادل الذكر الله، إن البرنامج، والذي يعد الأول من نوعه، يستهدف تنفيذ 150 ساعة تدريبية، بالتعاون مع أكاديمية الأمير أحمد بن سلمان للإعلام التطبيقي، مع تطبيق التعليم بتنفيذ 8 مشاريع لكل متدرب، و12 موضوعًا تدريبيًا في أحدث اتجاهات العمل الإعلامي.

وأشار نائب مدير الهيئة في الأحساء والمشرف على البرنامج بدر العتيبي، إلى أن البرنامج مدته 12 أسبوعًا تدريبيًا، ويوفر المعرفة والمهارات اللازمة للمتدربين وتأهيلهم على استخدام أدوات وسائل الإعلام الرقمي بشكل تطبيقي؛ ليصبح لديهم إلمام بالتقنيات والمستحدثات الخاصة بالصحافة الرقمية.

وأضاف: إن البرنامج، يحمل حزمة مزايا من بينها: مصمم وفق أسس مهنية ومهنية عالية، ومنح المتدربين شهادة معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.