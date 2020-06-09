شكرا لقرائتكم خبر عن «جيناتي» تحصل على اعتماد «CAP» والان نبدء بالتفاصيل
ويعكس الاعتماد المهنية العالية التي يحظى بها استشاريو وأخصائيو وفنيو معامل «جيناتي»، علاوةً على تجهيز المعامل بأحدث التقنيات المتطورة في مجال الفحوصات المخبرية مع الالتزام بأفضل الممارسات المعتمدة في القطاع الطبي.
وأوضح مدير «جيناتي» د. محمد القحطاني، أن تحقيق الاعتماد للمرة السادسة على التوالي يأتي نتيجةً لالتزام المعامل بأعلى معايير الجودة، حيث يتم استقبال العينات من الكلية الأمريكية على فترات عدة خلال السنة، طوال مدة الاعتماد، ليتم تحليلها وإجراء الفحوصات المتبعة عليها وإعادتها مرةً أخرى للولايات المتحدة الأمريكية ليتم تقييم نتائج اختبارات العينة، والتأكد من تطابق نتائج الكلية الأمريكية لعلوم الأمراض مع ما يتم تطبيقه في «جيناتي» للحصول على الاعتماد.
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