شكرا لقرائتكم خبر عن الشورى يناقش تقرير «الأشخاص ذوي الإعاقة» والان نبدء بالتفاصيل
وبحث الاجتماع أبرز الإنجازات، التي تحققت وما واجهته من صعوبات وتحديات في أداء عملها والأهداف، التي أنشئت من أجلها ومنها ضمان حصول ذوي الإعاقة على حقوقهم المتصلة بالإعاقة وتعزيز الخدمات، التي تقدم لهم، بما يساعد على حصولهم على الرعاية والتأهيل اللازمين، واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك؛ بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة. كما ناقش الاجتماع ما تم إنجازه من الأولويات، التي وضعتها الهيئة في سبيل خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة.
ومن المقرر أن ترفع اللجنة توصياتها حيال التقرير والمواضيع المطروحة في اجتماعها تمهيدًا لإدراجها على جدول أعمال المجلس.
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