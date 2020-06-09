شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 71 مسجدا «احترازيا» بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل

قال وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ د. عبداللطيف آل الشيخ، أمس إن الوزارة أغلقت ٧١ مسجدًا احترازيًا في مختلف مناطق المملكة.

وأوضح د. آل الشيخ أن عدم التزام البعض بالبرتوكولات والاحترازات الصحية نتج عنه تسجيل إصابات بفيروس كورونا في بعض المساجد مما أدى -للأسف- لإغلاق ٧١ مسجدًا احترازيًا في مختلف مناطق المملكة، وجار العمل على تعقيمها.

وفي سياق متصل، تلقى مركز خدمة الاتصال الموحد «1933» بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، خلال الفترة من الثامن وحتى الخامس عشر من شهر شوال 1441هـ، 2649 اتصالاً هاتفياً بخصوص الطلبات والبلاغات والاقتراحات للإجراءات الاحترازية لجائحة كورونا، وفتح 1553 تذكرة بلاغ وإحالتها لفروع الوزارة بمناطق المملكة لمعالجتها، و2101 استفسار تمت معالجتها والإجابة عليها ومتابعتها.

وكشف تقرير أصدرته الوزارة عن عمل مركز الاتصال الموحد «1933»، وتلقي البلاغات خلال هذه الفترة بالتزامن مع عودة إقامة صلاة الجماعة في المساجد، عن الإجابة على 1529 استفساراً تتعلق بالمساجد كانت حول رصد بعض التجاوزات لتطبيق الإجراءات الاحترازية وأيضا الاستفسار عن خدمات المنسوبين والمصلين وخدمات الصيانة وشؤون المتبرعين.