شكرا لقرائتكم خبر عن مختصان: الالتزام يجنبنا موجة ثانية من «كوفيد 19» والان نبدء بالتفاصيل

أكد مختصان لـ«اليوم» أن ارتفاع أعداد المصابين في المملكة بشكل عام وفي المنطقة الشرقية بشكل خاص، هو انعكاس لنشاط الفيروس في المجتمع نتيجة المخالطة وعدم الالتزام بلبس الكمام والمحافظة على المسافة الآمنة، مشيرين إلى أن الزيادة في الأعداد أمر مقلق، وقد يتسبب في تفشي الوباء بصورة سريعة يصعب التحكم فيها.

وقال استشاري طب الأسرة والمجتمع بمدينة الملك فهد الطبية بالرياض د. خالد العمري: «لا شك أن تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا كوفيد المستجد في المملكة بشكل عام، وفي المنطقة الشرقية بشكل خاص يعكس عدم الالتزام الكامل بالإرشادات الوقائية المنصوص عليها من قبل وزارة الصحة من التجمعات والمحافظة على التباعد الاجتماعي خلال الفترة الماضية، إضافة لعدم الالتزام بالبقاء في المنازل والتباعد الاجتماعي وغسل اليدين ولبس الكمام، مضيفا إنها إجراءات غير محببة لدى الكثير ولكن هي الطريقة الوحيدة لمحاربة الفيروس في ظل عدم وجود أي لقاح أو دواء حتى الآن».

وأضاف العمري إن الزيادة في أعداد الإصابات في الأيام الماضية أمر مقلق وقد يتسبب في تفشي الوباء بصورة سريعة يصعب التحكم فيها وربما بموجة أخرى من الإصابات قد تكون أخطر من الموجة السابقة، وهو ما قد يهدد النظام الصحي وصحة المجتمع، مؤكدا أن محاربة الجائحة مسؤولية مشتركة بين المجتمع والقطاع الصحي والمسؤولية أكبر على الأفراد من خلال الوعي والالتزام بالإرشادات الوقائية.

وأوضحت المتخصصة في الأمراض المعدية استشارية الباطنة والأمراض المعدية بمستشفى القطيف المركزي د. جمانة الجشي «أن ارتفاع الإصابات هو انعكاس لنشاط الفيروس في المجتمع نتيجة المخالطة وعدم الالتزام بلبس الكمام والمحافظة على المسافة الآمنة، وجاء هذا تزامناً مع أولى مراحل عودة الحياة إلى طبيعتها بعد المنع الكلي وعودة قسم كبير من الناس لوظائفهم وفتح المحلات، وارتفاع الحالات الحرجة يعود لارتفاع عدد الإصابات، خاصة للأشخاص الذين هم أقل مناعة من غيرهم مثل كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والحوامل والسمنة».