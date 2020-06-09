شكرا لقرائتكم خبر عن 74 ألف متعاف من كورونا.. و3369 حالة جديدة والان نبدء بالتفاصيل

سجلت وزارة الصحة أمس، 3369 حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد الحالات المؤكدة في المملكة إلى 105283 حالة، بينها 30013 حالة نشطة تتلقى الرعاية الطبية، و1632 حالة حرجة، والبقية حالاتها مطمئنة. كما سجلت 1707 حالات تعاف جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى 74524 حالة.

نسب الإصابة

وأوضحت أن الحالات الجديدة المسجلة بينها 52 ٪ لسعوديين، و48 ٪ لغير سعوديين، و31٪ من الحالات للإناث، و69 ٪ للذكور، وبلغت نسبة كبار السن 5 ٪، والأطفال 11 ٪، والبالغين 84 ٪. ولفتت إلى أن حالات الوفيات بلغت 746 حالة، بإضافة 34 حالة وفاة جديدة.

توزيع الحالات

وتوزعت الحالات الجديدة في عدد من المدن وهي: الرياض “746” حالة، وجدة “577”، ومكة المكرمة “376”، والدمام “301”، والهفوف “241”، والقطيف “224”، والخبر “180”، والمدينة المنورة “124”، والظهران “99”، والطائف “42”، والدرعية “41”، وخميس مشيط “38”، والمبرز “33”، والجبيل “28”، والخرج “22”، وتبوك “21”، ورأس تنورة “19”، ووادي الدواسر “18”، وحفر الباطن “15”، وأبها “13”، والعارضة “13”، وجازان “13”، وعرعر “13”، وينبع “10”، وبيشة “9”، ونجران “9”، وأبو عريش “8”، وبيش “8”، وصبيا “8”، والجفر “7”، والعيون “6”، والنعيرية “6”، ومهد الذهب “5”، وبريدة “5”، والخرمة “5”، والنماص “5”، والخفجي “5”، وشرورة “5”، وصامطة “4”، ورابغ “4”، وضباء “4”، وأحد رفيدة “3”، وبقيق “3”، والليث “3”، والعويقلة “3”، والمزاحمية “3”، والسليل “3”، والباحة والمندق وطبرجل وعيون الجواء ورياض الخبراء والقنفذة ومحايل عسير ورجال ألمع وصفوى ورويضة العرض لكل منهم «حالتان»، وحالة واحدة في كل من العقيق، والمخواة، والقرى، وبلجرشي، وعنيزة، وثريبان، وظلم، والحرجة، والقحمة، وظهران الجنوب، وقرية العليا، وحائل، وفيفاء، وخليص، وخباش، والشعبة، والدلم، والزلفي، وحريملاء، ورفائع الجمش، وتمير.

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الإجمالي العالمي

وأشارت إلى أن إجمالي عدد الحالات المؤكدة بفيروس «COVID -19»، حول العالم بلغ 7033333 حالة، والحالات التي تم تعافيها وتشافيها 3149989 حالة حتى الآن، فيما بلغ عدد الوفيات حوالي 403131 حالة. ولفتت إلى إجراء 18578 فحصا مخبريا جديدا ليصل إجمالي عدد الفحوص المخبرية التأكيدية للفيروس حتى الآن إلى 976815 فحصا.

وسائل الوقاية

ودعت الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، وعند الخروج من المنزل يلتزم كل شخص بلبس كمامة سواء طبية أو قماشية أو غطاء محكما على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

كما جدّدت التوصية لكل من لديه أعراض أو يرغب التقييم استخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق موعد، أو الاستفسار أو الاستشارة على رقم مركز اتصال الصحة 937 على مدار الساعة.