شكرا لقرائتكم خبر عن توصيل 10 آلاف وصفة طبية للمنازل عبر البريد والان نبدء بالتفاصيل

أسهمت مؤسسة البريد السعودي في توصيل 10 آلاف وصفة طبية إلى المرضى في منازلهم، في إطار الاتفاقية الموقعة مع وزارة الصحة.

ويتولى «البريد» وفق الاتفاقية إيصال الأدوية إلى المستفيدين بحسب العنوان الوطني وذلك عبر آلية منظمة مع صيدليات المستشفيات المشمولة وهي: مستشفى الملك سلمان بالرياض، مستشفى الولادة والأطفال بالدمام، مستشفى الملك فهد التخصصي في بريدة، ومستشفى الولادة والأطفال بمحافظة الأحساء، كمرحلة أولى.

ويقدم «البريد السعودي» خدماته متبعا الوسائل الاحترازية وصولا للدقة في الموقع والموعد، واستمرارا لتقديم الخدمات البريدية واللوجستية منذ بدء جائحة كورونا المستجد للمواطنين والمقيمين في مختلف مناطق المملكة، ولدعم ومؤازرة الجهود الوطنية للمساعدة في المحافظة على سلامة المواطنين والمقيمين ببقائهم في منازلهم.

وتتضمن آليه العمل استقبال الصيدلية الخارجية للمستشفى الوصفات العلاجية للمرضى وبعد التأكد تتم تعبئة الوصفة المعتمدة على أن تجمع وصفات كل مريض على حدة، ومن ثم يتم الاتصال على المريض وإعلامه بشحن الأدوية عبر البريد السعودي على العنوان الوطني، ثم يتم إرسالها صباح كل يوم بحاويات تبريد مخصصة لضمان سلامة نقل الأدوية، وعند التوصيل من قبل موظف البريد السعودي يتم إخطار المستفيد برسالة جوال تحتوي على رقم التحقق الذي يستخدم لإغلاق إرسالية الوصفة العلاجية.