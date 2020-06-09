شكرا لقرائتكم خبر عن فحص 33 ألفا بـ «صامطة العام» والان نبدء بالتفاصيل
وأوضحت صحة جازان أن المستشفى اتخذ عدة إجراءات احترازية وتدابير وقائية مشددة، وكثف عمليات الفرز البصري للمرضى والمراجعين والموظفين على مدار الساعة مع توحيد مداخل الدخول والخروج من المستشفى لضمان سير عملية الفرز بالشكل الكامل، وبلغت عمليات الفرز البصري في المستشفى منذ الأول من شهر مارس وحتى أواخر شهر مايو أكثر من 33 ألف عملية فرز بصري أسهمت - بفضل الله - في سلامة المرضى والمراجعين ومنع انتقال عدوى الأمراض التنفسية.
وأضافت أن المستشفى خصص مسارا خاصا للتعامل مع حالات الاشتباه بالإصابة بفيروس كورونا المستجد، وكذلك خصص غرف عزل تعمل بها طواقم طبية مدربة تتعامل مع حالات الإصابة بفيروس كورونا والأمراض المعدية وتجيد تطبيق المهارات الأساسية لمكافحة العدوى، مشيرا إلى تدريب 545 موظفا بالمستشفى على المهارات الأساسية لمكافحة العدوى.
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