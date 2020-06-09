بالفيديو.. الغذاء والدواء: 9 مصانع تنتج يوميًا 2 مليون كمامة وقائية

قال مدير التواصل والتوعية في هيئة الغذاء والدواء، تيسير المفرج، إن المملكة لديها 9 مصانع تنتج يوميًا 2 مليون كمامة وقائية، وأضاف المفرج لقناة السعودية، أن وزارة الصناعة وهيئة المحتوى المحلي وكثيرًا من الجهات الحكومية تشارك لضمان دعم الصناعات المحلية.

وتابع المفرج: لدينا أرقام جيدة بشأن إنتاج الصناعات الوطنية، ووصلنا لمليوني كمامة يوميًا، فيما كانت البيانات – قبل عيد الفطر – 700 ألف كمامة فقط.

وبين أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وبعض الجهات الخاصة الداعمة للمصانع والصناعات، تتبنى خطة لزيادة الإنتاج المحلي بشكل تدريجي نحو صناعة قصة نجاح مماثلة لمصانع المعقمات.

إلى ذلك، استقبل مطار الملك عبدالعزيز في جدة، طائرة تحمل 14 مليون كمامة قادمة من غوانزو الصينية، اليوم الاثنين، وبحسب «الإخبارية»، سيتم إرسال الكمية إلى الهيئة العامة للغذاء والدواء للتأكد من سلامتها قبل طرحها في الأسواق، حيث تشترك في هذه الشحنة جهات حكومية وخاصة بهدف تلبية احتياجات السوق السعودي من الكمامات لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

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