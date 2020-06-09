حرس الحدود يعثر على صياد مصريّ بساحل تبوك

عثر حرس الحدود، على صيَّاد مصري بقطاع حقل في منطقة تبوك، فيما باشر التنسيق مع الجانب المصري بشأنه.

وصرّح المتحدث الرسمي لحرس الحدود، المقدّم مسفر بن غنام القريني، بأن الدوريات البحرية التابعة لمركز السلطانية في قطاع حقل بمنطقة تبوك، عثرت على صياد مصري الجنسية، يبلغ من العمر 36 عامًا، كان يستخدم قارب تجديف بالأرجل «بدالة» لصيد السمك، على السواحل المصرية قذفته الأمواج العاتية بسبب الظروف الجوية الصعبة إلى الساحل السعودي.

وأوضح «القريني» أنه فور تلقّي البلاغ، توجّهت الدوريات إلى الموقع، وعثرت على الصياد المصري، وهو في حالة صحية جيدة، فيما عثرت على القارب المستخدم على بُعْدِ ميل بحريّ من موقع العثور عليه، مؤكدًا أنه بعد التنسيق سلم الصياد إلى الجانب المصري صباح اليوم بعد استضافته من قبل حرس الحدود.

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