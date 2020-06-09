أمير عسير بعد ضبط يمنيّ قتل مواطنًا غدرًا: لا يمكن لمجرم أن يفلت

أثنى أمير عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، على جهود الجهات الأمنية بالمنطقة، والتي أسهمت في سرعة القبض على مقيم يمنيّ الجنسية في العقد الثالث من العمر، أقدم أمس، على قتل مواطن مُسِنٍّ غدرًا بسيارته، وتمّت الإطاحة به، والقبض عليه بعد ساعتين من وقوع الجريمة أثناء محاولة هروبه من المنطقة.

وقال أمير منطقة عسير: إنه في إطار التوجيهات الكريمة الثابتة لخادم الحرمين الشريفين، وولي العهد، ووزير الداخلية، بتقدير عطاءات رجال الأمن البواسل والرفع من معنوياتهم وتحفيزهم على الأداء المتميز باعتبارهم عيونًا ساهرة على أمن الوطن، فإنني أتقدّم بالتقدير لرجال الأمن على هذا الإنجاز الأمني الذي يؤكد بأن يقظتهم ليست وليدة اللحظة، بل هي نتاج للتدريب والتطوير للمهارات الأمنية، مثنيًا على كفاءة البحث الجنائي في سرعة دراسة القضية والوقوف عليها بشكل محترف، مما عجّل من القبض عليه واستيقافه واستكمال الإجراءات النظامية بحقه.

وأكد الأمير تركي بن طلال، بأنه لا يمكن لأيّ مجرم أن يفلت من العدالة التي تأسست عليها هذه البلاد، وأن كل من يحاول العبث والفساد أو انتهاك حقوق الآخرين على هذه البلاد الطاهرة لن يفلت من يد العدالة.

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