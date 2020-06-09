إسناد مراكز الأمراض الحيوانية للقطاع الخاص

علمت «دوت الخليج» أن وزارة البيئة والمياه والزراعة، تعتزم إسناد تشغيل مراكز التحكم والسيطرة على الأمراض الحيوانية بالجهاز المركزي وفروع الوزارة بالمناطق، إلى متعهد من القطاع الخاص، بحيث يتولى الأنشطة البيطرية، والتشغيل والصيانة والنظافة للمنشآت.

حوكمة الإجراءات

كانت وزارة البيئة والمياه والزراعة اعتمدت إنشاء وتأهيل 13 مركزا للتحكم والسيطرة، والإنذار المبكر عن الأمراض الحيوانية بجميع مناطق المملكة.

وأوضحت الوزارة أن المراكز تعدّ أهم مكونات حوكمة إجراءات السيطرة على الأمراض الحيوانية، خلال تنسيق الأعمال الرقابية الوبائية، والإنذار المبكر، والاستجابة السريعة، وتطبيق خطط الطوارئ، إضافة إلى رصد جميع المخاطر التي تصيب الثروة الحيوانية، مبينة أنه سيتم البدء بالمرحلة الثانية خلال تأهيل 4 مراكز بمناطق «الشرقية، حائل، الباحة، عسير».

مبادرات التحول

يذكر أن المراكز من أهم مخرجات مبادرات التحول الوطني 2020 «لمبادرة الاستقصاء والسيطرة على الأمراض الحيوانية»، إذ تعمل المراكز على التقصي عن الأمراض الحيوانية، ومتابعة تنفيذ البرامج الوقائية للسيطرة على الأمراض، ومتابعة الوضع الوبائي للأمراض الحيوانية والتدخل السريع في حالة الاندلاعات الوبائية، وإمداد المركز الرئيسي بالمعلومات عن الأمراض الحيوانية للإسهام في رسم الخرائط الوبائية، وإعطاء الرأي الفني في حالة الاستشارات عن الأمراض الحيوانية، وتوجيه الفرق البيطرية للسيطرة على الأمراض الحيوانية، ومتابعة تنفيذ خطط السيطرة على الأمراض الحيوانية، حسب كل منطقة وظروفها الجغرافية.

مراكز التحكم والسيطرة

- تعمل على التقصي عن الأمراض الحيوانية

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- متابعة تنفيذ البرامج الوقائية للسيطرة على الأمراض

- تقصي الوضع الوبائي للأمراض الحيوانية

- التدخل السريع في حالة الاندلاعات الوبائية

- إمداد المركز الرئيسي بالمعلومات عن الأمراض الحيوانية

- إعطاء الرأي الفني في حالة الاستشارات عن الأمراض الحيوانية

- توجيه الفرق البيطرية للسيطرة على الأمراض الحيوانية

- متابعة تنفيذ خطط السيطرة على الأمراض الحيوانية