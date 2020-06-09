فروع العدل تستقبل 15 ألف طلب صكوك خلال العام الحالي

سجلت فروع وزارة العدل تصديق عدة أنواع من المستندات، حيث كانت الأكثر طلبا منذ بداية عام 1441 وحتى الشهر الماضي في المناطق وتنوعت تلك المستندات ما بين صكوك طلاق، صكوك وكالة حصر إرث، وعقد تأسيس شركات ولاية صكوك حضانة وصك وكالات أخرى، وصكوك خلع وغيرها، وبلغ إجمالي تلك الطلبات 15589 طلبا.

الرياض

سجلت فروع وزارة العدل في منطقة الرياض طلبات تصديق لصكوك وكالة 391 طلبا، وبلغ عدد صكوك الزواج 283 طلبا، وصكوك الطلاق 79 طلبا وحصر إرث 27 طلبا، وعقد تأسيس شركة 15 طلبا، وصكوك الولاية 8 طلبا، وصكوك الخلع 5، وصكوك الحضانة 3، وصكوك الوكالة 2، بينما بلغت الطلبات الأخرى 744 طلبا.

مكة المكرمة

بلغ عدد طلبات منطقة مكة لتصديق صكوك وكالة 2999 طلبا، بينما كانت طلبات صكوك الزواج 2356 طلبا، وحصر إرث بلغت 1143 طلبا، وصكوك أخرى 1029 طلبا، وصكوك الطلاق 850 طلبا، وصكوك الولاية 181 طلبا، وشهادة الوفاة 122 طلبا، وصكوك الحضانة 87 طلبا، وصكوك عقد تأسيس الشركات 46 طلبا، وصكوك الخلع 35 طلبا.

المدينة المنورة

سجلت فروع وزارة العدل في منطقة المدينة المنورة عدة أنواع من طلبات التصديق، من بينها طلبات صكوك الوكالة وبلغ عددها 297 طلبا، وكانت صكوك الزواج بلغت طلباتها 240 طلبا، وكان عدد الطلبات الأخرى 105 طلبات، وكانت صكوك الطلاق بلغ عدد طلباتها 87 طلبا، وبلغ عدد صكوك حصر إرث 60 طلبا، وكان عدد طلبات صكوك الخلع 15 طلبا، وبلغ عدد صكوك شهادة الوفاة 14 طلبا، بينما سجلت صكوك الحضانة 13 طلبا، وصكوك الولاية 7 طلبات، وبلغ عدد صكوك الإعالة 2 طلب لتصديق.

المنطقة الشرقية

في الوقت الذي سجلت فروع وزارة العدل في المنطقة عددا من طلبات وصكوك التصديق وكالة 1610 طلبات، وكانت طلبات صكوك الزواج 818 طلبا، وكانت الصكوك الأخرى 304 طلبات، وسجلت صكوك الطلاق 190 طلبا، وحصر إرث 183 طلبا، وسجلت عقود تأسيس الشركات 133 طلبا، وشهادة الوفاة الطلبات 77 طلبا، وصكوك الخلع 17 طلبا، وطلبات صكوك الحضانة 22 طلبا، وصكوك الولاية 18 طلبا.

منطقة القصيم

سجلت فروع المنطقة بوزارة العدل عدة طلبات لتصديق منها طلبات صكوك وكالة 162 طلبا، وطلبات صكوك الزواج 114 طلبا، وحصر إرث 56 طلبا، وصكوك الطلاق 51 طلبا، وصكوك أخرى 24 طلبا، وصكوك النفقة 12 طلبا، وصكوك ولاية 9 طلبات، وصكوك إثبات حياة 5 طلبات، وصكوك الخلع 5 طلبات، وصكوك الحضانة 5 طلبات.

منطقة عسير

سجلت منطقة عسير في العدد من الصكوك طلبا لتصديقها، منها صكوك وكالة بلغ عددها 185 طلبا، وطلبات تصديق صكوك الزواج بلغ عددها 91 طلبا، وبلغ عدد صكوك حصر إرث 53 طلبا، وطلبات صكوك أخرى 30 طلبا، صكوك ولاية 18 طلبا، و15 طلبا لطلاق وصكوك الوفاة، 4 صكوك الحضانة، وطلبات صكوك الوكالة طلب واحد.

الحدود الشمالية

كانت فروع وزارة العدل بالمنطقة الشمالية الأقل من ناحية عدد الطلبات لتصديق، وسجل عدد صكوك الوكالة 4 طلبات، والطلبات الأخرى 11 طلبا، وطلبات صكوك الطلاق 4، وطلبات صكوك الزواج 3 طلبات، وحصر الإرث طلب واحد، وصكوك التركات طلب واحد.

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منطقة جازان

سجلت منطقة جازان ارتفاعا في طلبات التصديق على صكوك الزواج، وبلغ عددها 37 طلبا، بينما كانت الطلبات الأخرى سجلت 24 طلبا، وسجلت صكوك الوكالة 23 طلبا، وصكوك شهادة الوفاة 5 طلبات، والطلاق 4 طلبات، وحصر الإرث بلغ عددها 2 طلب، وصكوك فسخ الوكالة 2 طلب، وصكوك الحضانة طلب واحد.

منطقة الباحة

كانت فروع وزارة العدل لمنطقة الباحة الأقل من حيث عدد الطلبات للتصديق على الصكوك، وسجل كل من صكوك الزواج 5 طلبات، وصكوك الوكالة 2 طلب.

طلبات صكوك تصديق الوكالة لكل منطقة

مكة المكرمة 2999

الشرقية 1610

الرياض 391

المدينة المنورة 297

عسير 185

القصيم 162

جازان 37

الحدود الشمالية 4

الباحة 2