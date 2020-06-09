نجاة عائلة من انهيار جبلي بقرية ريم رجال ألمع

شهدت محافظة رجال ألمع أمطارا غزيرة مصحوبة بزوابع رعدية وكميات من حبات البرد، شملت أجزاء متفرقة منها قرى حسوة، والحبيل جنوب رجال ألمع سالت على إثرها الأودية والشعاب، فيما استنفرت فرق الدفاع المدني والمرور والدوريات الأمنية في المحافظة لمواجهة أي طارئ، وأطلقت تحذيراتها عبر مكبرات الصوت، ووجدت سيارات تابعة لإدارة الدفاع المدني بالقرب من الأودية ومجاري السيول، كما جذبت الأمطار والسيول والشلالات أمس عددا من الأسر في مركز تمنية جنوب مدينة أبها.

أضرار وتشققات

تسببت الأمطار الغزيرة في انهيار جبل على منزل عائلة ومركبة بقرية ريم التابعة لمركز الحبيل، مما أدى إلى إتلاف إحدى المركبات وإلحاق بعض الأضرار والتشققات بالمنزل، دون أن تسجل أي خسائر في الأرواح، وفور تلقي البلاغ هرع إلى الموقع فرقة من مركز الدفاع المدني بالحبيل، الذي باشر الموقع وحصر الأضرار التي لحقت بالمنزل والمركبة.

رياح نشطة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس، أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية تصحب برياح نشطة على مرتفعات جازان، وعسير، والباحة ومكة المكرمة، كذلك على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، وحائل، والجوف، والحدود الشمالية، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على شرق المملكة وأجزاء من مناطق الرياض، والقصيم، ونجران والمدينة المنورة، وتبوك، والحدود الشمالية، والجوف.

المدني يحذر

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير إلى أخذ الحيطة والحذر نتيجة التقلبات الجوية المؤثرة على منطقة عسير، واتباع إرشادات السلامة التي تقي من المخاطر التي تصاحب الحالات الماطرة.

وأكدت المديرية على أهمية متابعة وسائل الإعلام وحسابات الدفاع المدني على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، واتباع التنبيهات والتحذيرات الجوية التي تصدر من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ولفتت إلى أن مدني عسير يعمل على متابعة المتغيرات المناخية، ورفع الجاهزية لمواجهة أي حالة طارئة بالتنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة.

رياح سطحية

أشارت الأرصاد إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-40 كلم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 18-45 كلم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

تحذيرات جوية

أبها وضواحيها

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خميس مشيط

أحد رفيدة

بارق

بلقرن

بيشة

تثليث

تنومة

سراة عبيدة

رجال ألمع

طريب

ظهران الجنوب