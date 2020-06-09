ضخ المياة في الرياض يفوق 10 مناطق

كشفت بيانات شركة المياه الوطنية عن ضخها لأكثر من 483 مليونا و469 ألف متر مكعب من المياه في جميع مناطق المملكة، وذلك خلال 49 يوما من 28 مارس وحتى 15 مايو، فيما بلغ إجمالي الطلبات والبلاغات من قبل عملاء الشركة نحو 431530 بلاغا نفذت من خلال قنوات الخدمة بمعدل 6 بلاغات كل دقيقة.

رحلات الصهاريج

أظهرت البيانات أن إجمالي رحلات الصهاريج خلال الفترة نفسها بلغت مليونين و280 ألفا و350 رحلة لصهاريج توزيع المياه في جميع مناطق المملكة، ما يعادل 32 صهريجا كل دقيقة، فيما بلغت اختبارات جودة المياه نحو 348353 اختبارا بمعدل إجراء 4.9 اختبارات في الدقيقة.

كفاءة وتشغيل

جرى تنفيذ 85469 عملية ميدانية ضمن خطط الكفاءة التشغيلية وإمدادات المياه في كافة مناطق المملكة، ووفقا لبيانات المياه الوطنية استحوذت منطقة الرياض على النسبة الأعلى من كميات المياه الموزعة بـ149.2 مليون متر مكعب ما يعادل نسبة 30.8 %، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ115.2 مليون متر مكعب بنسبة 23.8 %، ثم المنطقة الشرقية بـ91 مليون متر مكعب بنسبة 18.8 %.

كميات المياه الموزعة والخدمات المقدمة خلال 49 يوما

483.469.000 م3 المياه الموزعة

431530 بلاغا

2.280.350 صهريجا

85469 عملية ميدانية

348353 اختبارا لجودة المياه

149.200.000الرياض

115.200.000مكة المكرمة

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91.000.000المنطقة الشرقية

34.000.000المدينة المنورة

23.800.000القصيم

15.200.000عسير

14.800.000جازان

9.700.000تبوك

8.700.000حائل

7.700.000الجوف

5.260.000الباحة

4.687.000الحدود الشمالية

4.222.000نجران

كميات المياه الموزعة في مناطق المملكة