ضخ المياة في الرياض يفوق 10 مناطق

رحلات الصهاريج
أظهرت البيانات أن إجمالي رحلات الصهاريج خلال الفترة نفسها بلغت مليونين و280 ألفا و350 رحلة لصهاريج توزيع المياه في جميع مناطق المملكة، ما يعادل 32 صهريجا كل دقيقة، فيما بلغت اختبارات جودة المياه نحو 348353 اختبارا بمعدل إجراء 4.9 اختبارات في الدقيقة.
كفاءة وتشغيل
جرى تنفيذ 85469 عملية ميدانية ضمن خطط الكفاءة التشغيلية وإمدادات المياه في كافة مناطق المملكة، ووفقا لبيانات المياه الوطنية استحوذت منطقة الرياض على النسبة الأعلى من كميات المياه الموزعة بـ149.2 مليون متر مكعب ما يعادل نسبة 30.8 %، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ115.2 مليون متر مكعب بنسبة 23.8 %، ثم المنطقة الشرقية بـ91 مليون متر مكعب بنسبة 18.8 %.
كميات المياه الموزعة والخدمات المقدمة خلال 49 يوما
483.469.000 م3 المياه الموزعة
431530 بلاغا
2.280.350 صهريجا
85469 عملية ميدانية
348353 اختبارا لجودة المياه
149.200.000الرياض
115.200.000مكة المكرمة
91.000.000المنطقة الشرقية
34.000.000المدينة المنورة
23.800.000القصيم
15.200.000عسير
14.800.000جازان
9.700.000تبوك
8.700.000حائل
7.700.000الجوف
5.260.000الباحة
4.687.000الحدود الشمالية
4.222.000نجران
كميات المياه الموزعة في مناطق المملكة
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