استكمال طريق الوادي بالقريات

تفقد رئيس البلدية المهندس سميحان الشمري يرافقه مدير إدارة المشاريع حمدان الشراري والمشرف العام على العلاقات العامة والإعلام مسؤول المشاركة المجتمعية عبدالعزيز المشيطي وعدد من الاستشاريين والمقاولين طريق الوادي للاطلاع على سير العمل بالمشروع. أوضح المهندس الشمري أهمية سرعة استكمال الأعمال المتبقية والانتهاء بالوقت المحدد.
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