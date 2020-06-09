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استكمال طريق الوادي بالقريات

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افتتحت بلدية القريات الجزء الأول من طريق الوادي والمعروف باسم طريق القصور، وذلك ضمن مشروع تأهيل وتطوير الشوارع الرئيسة بمحافظة القريات أمام الحركة المرورية بالتنسيق مع إدارة المرور، لخدمة سكان المحافظة.

تفقد رئيس البلدية المهندس سميحان الشمري يرافقه مدير إدارة المشاريع حمدان الشراري والمشرف العام على العلاقات العامة والإعلام مسؤول المشاركة المجتمعية عبدالعزيز المشيطي وعدد من الاستشاريين والمقاولين طريق الوادي للاطلاع على سير العمل بالمشروع. أوضح المهندس الشمري أهمية سرعة استكمال الأعمال المتبقية والانتهاء بالوقت المحدد.


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