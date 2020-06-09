أطلق فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة تبوك 4 عيادات بيطرية متنقلة مجهزة بكامل الأدوات اللازمة لاستخدامها في خدمة مربي الماشية في مواقعهم بمختلف المحافظات بالمنطقة. أوضح مدير عام فرع الوزارة بمنطقة تبوك المهندس هزاع الرويلي أن توفير العيادات المتنقلة يأتي كدعم من الوزارة ممثلة في وكالة الثروة الحيوانية لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، بإلإضافة إلى أن العيادات المتنقلة تهدف لرفع مستوى الخدمة البيطرية المقدمة للمواطنين في مواقعهم والمساعدة في تنفيذ خطط الكشف والاستقصاء للأمراض الحيوانية في المنطقة.



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