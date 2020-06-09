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الشورى يناقش رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة

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ناقشت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بمجلس الشورى، عن بعد، برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور عبدالله سليمان البلوي، التقرير السنوي لهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة للعام المالي 1440/ 1441، وذلك بمشاركة الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور هشام الحيدري.

رعاية وتأهيل

بحث الاجتماع أبرز الإنجازات التي تحققت وما واجهته من صعوبات وتحديات في أداء عملها، والأهداف التي أنشئت من أجلها، منها ضمان حصول ذوي الإعاقة على حقوقهم المتصلة بالإعاقة، وتعزيز الخدمات التي تقدم لهم، بما يساعد على حصولهم على الرعاية والتأهيل اللازمين، واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك، بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

أولويات الهيئة

ناقش الاجتماع ما تم إنجازه من الأولويات التي وضعتها الهيئة في سبيل خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة. ومن المقرر أن ترفع اللجنة توصياتها حيال التقرير والموضوعات المطروحة في اجتماعها، تمهيدا لإدراجها على جدول أعمال المجلس.


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