تهنئة العاهل الأردني بذكرى يوم الجلوس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، برقية تهنئة، لملك المملكة الأردنية الهاشمية، الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، بمناسبة ذكرى يوم جلوس جلالته.

وأعرب الملك سلمان بن عبد العزيز باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب المملكة الأردنية الهاشمية الشقيق، اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة مماثلة، للملك عبدالله الثاني ابن الحسين.

وعبر ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجياً لحكومة وشعب المملكة الأردنية الهاشمية الشقيق، المزيد من التقدم والازدهار.