تعاون بين الحياة الفطرية والأمن البيئي

استقبل رئيس الهيئة السعودية للحياة الفطرية الدكتور محمد علي قربان، في مقر الهيئة بالرياض، قائد القوات الخاصة للأمن البيئي العميد ركن ساهر محمد الحربي. وجرى -خلال اللقاء- بحث مجالات التعاون بين الهيئة والقوات الخاصة للأمن البيئي، لتفعيل الدور المشترك لحماية الحياة الفطرية بالمملكة، والاستفادة من الإمكانات التقنية والفنية المتاحة لدى الهيئة، إلى جانب بحث آلية التعاون والتنسيق لضبط المخالفات في المناطق المشتركة بين الجهتين، وتطبيق الأنظمة والتشريعات الخاصة بالحياة الفطرية، ومناقشة مشاركة الجهتين في البرامج والأنشطة التوعوية المتعلقة بالبيئة.



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