109 خريجين من تمريض أم القرى

تضخ جامعة أم القرى للميدان الصحي 28 خريجًا يمثلون الدفعة الأولى من طلاب كلية التمريض، وتخريج الدفعة الـ 10 من طالبات الكلية البالغ عددهن 81 خريجة للعام الجامعي 1440/1441، يتسابقن لشرف العمل الإنساني وخدمة ضيوف الرحمن في موسمي الحج والعمرة. وأوضحت عميدة كلية التمريض الدكتورة فاطمة السلمي أن الكلية منذ تأسيسها تسعى إلى تأهيل كوادر متميزة وإعدادها في مجالات التمريض وتعليمه، من خلال توفير بيئة داعمة للممارسات العملية والبحثية وخدمة المجتمع وفق منهجية علمية ومتابعة مباشرة من أعضاء هيئة التدريس؛ لتمكينهم من تقديم الرعاية الصحية المثالية، وتحقيق مستهدفات برنامج جودة الحياة التابع لرؤية المملكة 2030.



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