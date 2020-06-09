تركي بن طلال: جهود مقدرة للأمن في سرعة القبض على اليمني قاتل المواطن

أثنى أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، على جهود الجهات الأمنية بالمنطقة التي أسهمت في سرعة القبض على مقيم يمني الجنسية في العقد الثالث من العمر، أقدم على قتل مواطن كبير السن غدرًا بسيارته، حيث تمت الإطاحة به، والقبض عليه بعد ساعتين من وقوع الجريمة أثناء محاولة هروبه من المنطقة.

وقال أمير منطقة عسير:«إنه في إطار التوجيهات الكريمة الثابتة لملك البلاد خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، ووزير الداخلية، بتقدير عطاءات رجال الأمن البواسل والرفع من معنوياتهم وتحفيزهم على الأداء المتميز باعتبارهم عيونًا ساهرة على أمن دوت الخليج، فإنني أتقدم بالتقدير لرجال الأمن على هذا الإنجاز الأمني، الذي يؤكد أن يقظتهم ليست وليدة اللحظة، بل هي نتاج للتدريب والتطوير للمهارات الأمنية، مثنياً على كفاءة البحث الجنائي في سرعة دراسة القضية والوقوف عليها بشكل محترف، مما عجّل من القبض عليه واستيقافه واستكمال الإجراءات النظامية بحقة».

وأكد الأمير تركي بن طلال: أنه «لا يمكن لأي مجرم أن يفلت من العدالة التي تأسست عليها هذه البلاد، وأن كل من يحاول العبث والفساد أو انتهاك حقوق الآخرين على هذه البلاد الطاهرة لن يفلت من يد العدالة».