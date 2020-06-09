تركي بن طلال: جهود مقدرة للأمن في سرعة القبض على اليمني قاتل المواطن

وقال أمير منطقة عسير:«إنه في إطار التوجيهات الكريمة الثابتة لملك البلاد خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، ووزير الداخلية، بتقدير عطاءات رجال الأمن البواسل والرفع من معنوياتهم وتحفيزهم على الأداء المتميز باعتبارهم عيونًا ساهرة على أمن دوت الخليج، فإنني أتقدم بالتقدير لرجال الأمن على هذا الإنجاز الأمني، الذي يؤكد أن يقظتهم ليست وليدة اللحظة، بل هي نتاج للتدريب والتطوير للمهارات الأمنية، مثنياً على كفاءة البحث الجنائي في سرعة دراسة القضية والوقوف عليها بشكل محترف، مما عجّل من القبض عليه واستيقافه واستكمال الإجراءات النظامية بحقة».
وأكد الأمير تركي بن طلال: أنه «لا يمكن لأي مجرم أن يفلت من العدالة التي تأسست عليها هذه البلاد، وأن كل من يحاول العبث والفساد أو انتهاك حقوق الآخرين على هذه البلاد الطاهرة لن يفلت من يد العدالة».
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