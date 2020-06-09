السعودية اليوم / 176 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في غانا



أكرا 16 شوال 1441 هـ الموافق 8 يونيو 2020 م واس

سجلت غانا اليوم 176 إصابة جديدة بفيروس

وأفاد بيان لوزارة الصحة الغانية أنه تم تسجيل 3645 حالة شفاء، مقابل 48 حالة وفاة.

وكان الرئيس الغاني نانا اكوفو ادو، قد أعلن في وقت سابق من هذا الأسبوع، عن استمرار تعليق إغلاق الحدود البرية والبحرية والجوية حتى إشعار آخر في إطار مجابهة

// انتهى //

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أكرا 16 شوال 1441 هـ الموافق 8 يونيو 2020 م واسسجلت غانا اليوم 176 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي عدد الإصابات داخل البلاد إلى 9910 إصابة.وأفاد بيان لوزارة الصحة الغانية أنه تم تسجيل 3645 حالة شفاء، مقابل 48 حالة وفاة.وكان الرئيس الغاني نانا اكوفو ادو، قد أعلن في وقت سابق من هذا الأسبوع، عن استمرار تعليق إغلاق الحدود البرية والبحرية والجوية حتى إشعار آخر في إطار مجابهة فيروس كورونا المستجد ، مقابل فتح المدارس الثانوية والجامعات ابتداءً من 15 يونيو 2020 لطلاب المرحلة النهائية فقط.// انتهى //01:44ت م0264

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