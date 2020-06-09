

باماكو 16 شوال 1441 هـ الموافق 8 يونيو 2020 م واس

سجلت مالي اليوم 38 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس

وأفاد بيان لوزارة الصحة المالية اليوم، أنه تم تسجيل 873 حالة شفاء من هذا المرض، مقابل 90 حالة وفاة من بينها 3 حالات وفاة جديدة.

// انتهى //

00:49ت م

0261



باماكو 16 شوال 1441 هـ الموافق 8 يونيو 2020 م واسسجلت مالي اليوم 38 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد الإصابات داخل البلاد إلى 1533 إصابة.وأفاد بيان لوزارة الصحة المالية اليوم، أنه تم تسجيل 873 حالة شفاء من هذا المرض، مقابل 90 حالة وفاة من بينها 3 حالات وفاة جديدة.// انتهى //00:49ت م0261

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مالي تُسجل 38 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.