

نواكشوط 16 شوال 1441 هـ الموافق 08 يونيو 2020 م واس

أعلن مدير الصحة العمومية الموريتاني سيدي ولد الزحاف اليوم تسجيل 55 حالة إصابة جديدة بفيروس

وأضاف ولد الزحاف خلال مؤتمر صحفي يومي، أن إجمالي عدد المصابين داخل البلاد وصل إلى 1104 حالات، منها 119 حالة شفاء و 59 حالة وفاة.

// انتهى //

00:38ت م

0259



نواكشوط 16 شوال 1441 هـ الموافق 08 يونيو 2020 م واسأعلن مدير الصحة العمومية الموريتاني سيدي ولد الزحاف اليوم تسجيل 55 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وأضاف ولد الزحاف خلال مؤتمر صحفي يومي، أن إجمالي عدد المصابين داخل البلاد وصل إلى 1104 حالات، منها 119 حالة شفاء و 59 حالة وفاة.// انتهى //00:38ت م0259

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / موريتانيا تسجل 55 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.