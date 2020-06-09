السعودية اليوم / بريطانيا تسجل أدنى معدل وفيات وإصابات بسبب كورونا منذ بدء إجراءات الإغلاق التام



لندن 16 شوال 1441 هـ الموافق 08 يونيو 2020 م واس

أعلنت السلطات الصحية في بريطانيا تسجيل أدنى معدل وفيات وإصابات ذات علاقة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة في بيان اليوم عن تسجيل 55 وفاة حتى مساء أمس الأحد، فيما سجلت 1205 إصابات جديدة ليوم الاثنين.

ووفقاً للإحصاءات الرسمية، بلغ إجمالي ضحايا المرض في المملكة المتحدة 40597 ضحية.

// انتهى //

00:25ت م

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لندن 16 شوال 1441 هـ الموافق 08 يونيو 2020 م واسأعلنت السلطات الصحية في بريطانيا تسجيل أدنى معدل وفيات وإصابات ذات علاقة بفيروس كورونا المستجد منذ بدء إجراءات الإغلاق التام في مارس الماضي.وأفادت وزارة الصحة في بيان اليوم عن تسجيل 55 وفاة حتى مساء أمس الأحد، فيما سجلت 1205 إصابات جديدة ليوم الاثنين.ووفقاً للإحصاءات الرسمية، بلغ إجمالي ضحايا المرض في المملكة المتحدة 40597 ضحية.// انتهى //00:25ت م0256

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