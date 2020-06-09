السعودية اليوم / سقوط صاروخ في محيط مطار العاصمة العراقية بغداد



بغداد 16 شوال 1441 هـ الموافق 08 يونيو 2020 م واس

أعلن الجيش العراقي سقوط صاروخ في محيط مطار بغداد مساء اليوم.

وأوضح الجيش في بيان صحفي مقتضب أن الصاروخً أطلق من منطقة "عرب خضير" جنوب مطار بغداد الدولي, مبينة أن القوات الأمنية باشرت بتفتيش المنطقة، بحثا عن العناصر التي نفذت هذا العمل الذي وصفته بالإرهابي, ووعدت بإيراد مزيد من التفاصيل لاحقاً.

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23:22ت م

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