السعودية اليوم / مصر تسجل 34 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا



القاهرة 16 شوال 1441 هـ الموافق 08 يونيو 2020 م واس

تجاوز إجمالي الإصابات بفيروس "

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية الدكتور خالد مجاهد في بيان له اليوم أن 414 حالة من المصابين خرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و10618 حالة تحولت نتائج تحاليلها من إيجابية إلى سلبية، مشيرًا إلى أن إجمالي الإصابات بفيروس "كورونا" حتى اليوم هو 35444 حالة من ضمنهم 9375 حالة تم شفاؤها، و1271 حالة وفاة.

// انتهى //

23:19ت م

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القاهرة 16 شوال 1441 هـ الموافق 08 يونيو 2020 م واستجاوز إجمالي الإصابات بفيروس " كورونا " في مصر حاجز الـ 35 ألف حالة، بعد تسجيل 1365 حالة إيجابية جديدة لفيروس "كورونا" المستجد، بالإضافة إلى 34 حالة وفاة، وذلك خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية الدكتور خالد مجاهد في بيان له اليوم أن 414 حالة من المصابين خرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و10618 حالة تحولت نتائج تحاليلها من إيجابية إلى سلبية، مشيرًا إلى أن إجمالي الإصابات بفيروس "كورونا" حتى اليوم هو 35444 حالة من ضمنهم 9375 حالة تم شفاؤها، و1271 حالة وفاة.// انتهى //23:19ت م0248

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