السعودية اليوم / الأمين العام للأمم المتحدة يحث الحكومات على الالتزام بحفظ المحيطات واستدامتها من خلال الابتكار والعلم



الأمم المتحدة 16 شوال 1441 هـ الموافق 08 يونيو 2020 م واس

حث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الحكومات وجميع المعنيين على الالتزام بحفظ المحيطات واستدامتها من خلال الابتكار والعلم.

وأوضح غوتيريش، في رسالة له اليوم عبر الفيديو بمناسبة اليوم العالمي للمحيطات، أن هناك فرصة نادرة وهي تصحيح علاقتنا بالعالم الطبيعي، بما في ذلك بحار العالم ومحيطاته، مشيراً إلى أن العالم يعتمد على المحيطات للحصول على الغذاء وسبل العيش والقيام بالنقل والتجارة.

من جانبه، أكد رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، تيجاني محمد باندي، في بيان بهذه المناسبة، على أن سوء الاستخدام غير المستدام لهذا المورد الثمين يهدد قدرة المحيطات على توفير المنتجات لنا.

ودعا باندي الجميع إلى اتخاذ إجراءات عاجلة من خلال تنفيذ تدابير الحماية لتمكين المحيطات من خلق عالم أفضل على الأرض وتحت الماء، للأجيال القادمة.

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23:18ت م

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