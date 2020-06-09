السعودية اليوم / مجلس شباب منطقة الباحة يطلق غداً ملتقى "باحة المصممين"



الباحة 16 شوال 1441 هـ الموافق 08 يونيو 2020 م واس

يطلق مجلس شباب منطقة الباحة غداً ملتقى "باحة المصممين" عن بعد, والذي يهدف إلى تطوير مهارات المبدعين من المصممين على مستوى المملكة من خلال ورش عمل متنوعة بالشراكة مع كويل التعليمية, وأكتوبوس لحلول التسويق الرقمي.

وأكد رئيس ‫مجلس شباب منطقة الباحة حازم بن خالد ظهران أن الملتقى الذي يستمر لمدة أسبوع, يأتي لتطوير المهارات في عدة مجالات إبداعية تصميمية للمهتمين من شباب وطننا الغالي، ويجمع من خلاله نخبة من المصممين في مختلف المجالات، لإثراء المحتوى العربي والشباب من خلال تقديم ورش عمل ذات محاور خاصة ونوعية، داعياً الجميع إلى الاستفادة من هذا الملتقى والاطلاع على فعالياته، من خلال متابعة حسابات المجلس على مواقع التواصل الاجتماعي.

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23:03ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.