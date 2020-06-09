السعودية اليوم / نيجيريا تُسجل 389 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة



أبوجا 16 شوال 1441 هـ الموافق 08 يونيو 2020 م واس

سجلت نيجيريا 389 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة النيجيرية في بيان اليوم، أن العدد الإجمالي للمصابين ارتفع بذلك إلى 12 ألفاً و 486 إصابةً، مقابل 3959 حالة شفاء، و 354 حالة وفاة منذ ظهور هذا الفيروس داخل البلاد.

وكانت نيجيريا قد أعلنت فرض إجراءات عزل صحي شامل في المناطق التي تشهد ارتفاعاً كبيراً في عدد الإصابات بفيروس كورونا.

// انتهى //

23:00ت م

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أبوجا 16 شوال 1441 هـ الموافق 08 يونيو 2020 م واسسجلت نيجيريا 389 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الساعات الـ24 الأخيرة في مختلف أنحاء البلاد.وأوضحت وزارة الصحة النيجيرية في بيان اليوم، أن العدد الإجمالي للمصابين ارتفع بذلك إلى 12 ألفاً و 486 إصابةً، مقابل 3959 حالة شفاء، و 354 حالة وفاة منذ ظهور هذا الفيروس داخل البلاد.وكانت نيجيريا قد أعلنت فرض إجراءات عزل صحي شامل في المناطق التي تشهد ارتفاعاً كبيراً في عدد الإصابات بفيروس كورونا.// انتهى //23:00ت م0244

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