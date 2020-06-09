شكرا لقرائتكم خبر عن أمير عسير يشيد بالجهات الأمنية: لن يفلت المجرمون من العدالة والان نبدء بالتفاصيل
وأشاد سموه بالجهود الأمنية التي أسهمت في سرعة القبض على مقيم "يمني الجنسية" في العقد الثالث من العمر، أقدم يوم أمس على قتل مواطن غدرًا بسيارته، في محافظة الحرجة، إذ تمت الإطاحة به، والقبض عليه بعد ساعتين من وقوع الجريمة أثناء محاولة هروبه من المنطقة.
وأعرب سمو أمير منطقة عسير عن شكره وتقديره لرجال الأمن على هذا الإنجاز الأمني الذي يؤكد بأن يقظتهم ليست وليدة اللحظة، بل هي نتاج للتدريب والتطوير للمهارات الأمنية، مشيداً سموه بكفاءة البحث الجنائي في سرعة دراسة القضية والوقوف عليها بشكل محترف، مما عجّل من القبض على الجاني واستيقافه واستكمال الإجراءات النظامية بحقه.
وأكد سمو الأمير تركي بن طلال أنه لا يمكن لأي مجرم أن يفلت من العدالة التي تأسست عليها هذه البلاد، وأن كل من يحاول العبث والفساد أو انتهاك حقوق الآخرين سينال جزاءه.
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