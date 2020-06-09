السعودية تحتل المركز 17 في الدول الأكثر أمانًا من كوفيد 19

2020-06-09

متابعات الخليج 365 ـ نداء عادل ـ ترجمة

احتلت المملكة العربية السعودية المرتبة 17 من بين 100، بينما استحوذت سويسرا بالصدارة، في تصنيف أعدّته مجلة “فوربس” عن الدول الأكثر أمانًا في العالم حاليًّا في إطار جائحة فيروس كورونا المستجد “COVID-19”.

وأكّد التقرير الذي أعدّته المجلة العالمية ونشرته الاثنين 8 حزيران/ يونيه 2020، والمكوّن من 250 صفحة، أنَّ جنوب السودان هي أخطر دولة، فيما احتلت الولايات المتحدة المرتبة 58، خلف رومانيا، وموقعين متقدمين على روسيا.

المعايير والمؤشرات:

واعتمد التقرير على 130 مؤشرًا، كمية ونوعية، وأكثر من 11400 نقطة بيانات في فئات مثل كفاءة الحجر الصحي والمراقبة والكشف والاستعداد الصحي والكفاءة الحكومية، جمعتها مجموعة “المعرفة العميقة” (Deep Knowledge Group)، وهي مجموعة من الشركات والمنظمات غير الربحية المملوكة لشركة “Deep Knowledge Ventures”، وهي شركة استثمار تأسست في عام 2014 في هونغ كونغ.

الاقتصادات المرنة:

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ومن المثير للاهتمام أن هناك تغيرًا كبيرًا في تصنيفات السلامة خلال أشهر الوباء، إذ بيّنت الدراسة أنّه “في البداية، كانت البلدان التي يمكنها الاستجابة بسرعة للأزمات ولديها مستويات عالية من التأهب لحالات الطوارئ في المرتبة الأعلى، والآن صارت البلدان ذات الاقتصادات المرنة تحتل مرتبة أعلى”.

وأوضحت أنّه “حققت سويسرا وألمانيا المركزين الأول والثاني في دراسة الحالة الخاصة الجديدة هذه على وجه التحديد بسبب مرونة اقتصادهما، وبسبب الطرق الدقيقة التي يحاولان من خلالها تخفيف عمليات الإغلاق والتجميد الاقتصادي في واقع قائم على العلم، دون التضحية بالصحة والسلامة العامة”.

100 دولة حسب ترتيب أمانها:

وفيما يلي أهم 100 دولة حسب ترتيب السلامة من فيروس “COVID-19″، وفقًا لمجموعة “المعرفة العميقة”.

سويسرا ألمانيا إسرائيل سنغافورة اليابان النمسا الصين أستراليا نيوزيلندا كوريا الجنوبية 1 الإمارات العربية المتحدة كندا هونج كونج النرويج الدنمارك تايوان المملكة العربية السعودية هنغاريا هولندا فيتنام الكويت أيسلندا البحرين فنلندا لوكسمبورج دولة قطر ليختنشتاين بولندا ليتوانيا ماليزيا لاتفيا سلوفينيا سلطنة عمان اليونان إستونيا كرواتيا ديك رومي أيرلندا جورجيا قبرص تشيلي الجبل الأسود جمهورية التشيك مالطا إسبانيا البرتغال تايلاند بلغاريا الأرض الخضراء المكسيك أوروغواي مدينة الفاتيكان إيطاليا صربيا الفلبين الهند رومانيا الولايات المتحدة الأمريكية جمهورية سلوفاكيا فرنسا روسيا الأرجنتين روسيا البيضاء موناكو السويد أوكرانيا جبل طارق المملكة المتحدة جنوب إفريقيا سان مارينو كازاخستان البوسنة والهرسك إيران إكوادور أذربيجان منغوليا لبنان بلجيكا أندورا جزر كايمان أرمينيا مولدوفا ميانمار بنجلاديش سيريلانكا مصر تونس ألبانيا الأردن بنما البرازيل المغرب الجزائر هندوراس باراغواي بيرو إندونيسيا كمبوديا لاوس جزر البهاما

أكثر المناطق خطرًا:

ويشير التقرير إلى أنَّه من المهم أن نلاحظ أنَّ هذا مجرد تقييم لمنظمة واحدة للمخاطر، وأن المخاطر داخل مناطق مختلفة داخل الدول ستختلف أيضًا. على سبيل المثال، كانت مدينة نيويورك مركزًا لخطر “COVID-19” قبل شهر، في حين بقيت مونتا، بشكل نسبي، أكثر أمانًا، بينما صّنفت أكثر المناطق عرضة للخطر في الوقت الراهن، وفقًا للتقرير هي إفريقيا جنوب الصحراء، وأميركا الجنوبية، فضلًا عن بعض البلدان في الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ.



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