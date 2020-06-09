توكلنا يطلق خدمة تصريح طبي طارئ

2020-06-09

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن تطبيق توكلنا، وبالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر السعودي والمجلس الصحي السعودي، إطلاق خدمة تصريح طبي طارئ.

وبحسب ما ذكر تطبيق توكلنا عبر حسابه بموقع تويتر، تتيح خدمة تصريح طبي طارئ للمستخدم طلب تصريح خروج لحالة صحية طارئة تتطلب نقلها إلى منشأة طبية بشكل عاجل.

ويسمح التصريح بخروج فرد ومرافق معه عند الحاجة من مكان السكن إلى المنشأة الطبية.

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وفي وقت سابق، أكد تطبيق توكلنا، أن كل فرد في المركبة عمره 15 سنة وأكثر يلزم أن يكون لديه حساب وتصريح خروج مستقل وساري المفعول عبر التطبيق أثناء وقت منع التجول، مشددًا على ضرورة الالتزام بتعليمات وزارة الداخلية في هذا الشأن.

وكان تطبيق توكلنا أعاد في وقت سابق التأكيد على أهمية الحصول على تصريح تنقل عند الخروج للحالات الإنسانية أو الوفاة.

وقال تطبيق توكلنا عبر تويتر: عند الحاجة للخروج لحالة إنسانية أو لوفاة أو لظرف عائلي سواء بين الأحياء أو بين المدن أو بين المناطق أثناء منع التجول، يتم تقديم طلب تصريح خروج عبر “تصاريح التنقل” التابع للأمن العام: (هنا).



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