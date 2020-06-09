، مصر تسجِّل 1365 إصابة جديدة بـ"كورونا" و34 وفاة ،

محمد بن مسعود - الدمام - مجاهد: إجمالي الإصابات بالفيروس تجاوز الـ35 ألف حالة

تجاوز إجمالي الإصابات بفيروس "كورونا" في مصر حاجز الـ35 ألف حالة بعد تسجيل 1365 حالة إيجابية جديدة لفيروس "كورونا" المستجد، إضافة إلى 34 حالة وفاة، وذلك خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية، الدكتور خالد مجاهد، في بيان له اليوم أن 414 حالة من المصابين خرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و10618 حالة تحولت نتائج تحاليلها من إيجابية إلى سلبية. مشيرًا إلى أن إجمالي الإصابات بفيروس "كورونا" حتى اليوم هو 35444 حالة، من ضمنهم 9375 حالة تم شفاؤها، و1271 حالة وفاة.