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أعلنت السلطات الصحية في كندا، اليوم (الاثنين)، أن مجموع حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد حتى نهاية أمس، بلغ 95 ألفًا و699 حالة بزيادة عن الحالات المسجلة أمس، الذي كان 95 ألفًا و57 حالة إصابة بالفيروس.
وأوضحت السلطات أن مجموع حالات الوفاة ارتفع إلى 7 آلاف و800 حالة، مقارنة مع مجموع الحالات المسجلة أمس وهي 7 آلاف و773 حالة وفاة، وفقًا لـ"رويترز".
حصيلة إصابات "كورونا" في كندا ترتفع إلى 95.699صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-06-08
أعلنت السلطات الصحية في كندا، اليوم (الاثنين)، أن مجموع حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد حتى نهاية أمس، بلغ 95 ألفًا و699 حالة بزيادة عن الحالات المسجلة أمس، الذي كان 95 ألفًا و57 حالة إصابة بالفيروس.
وأوضحت السلطات أن مجموع حالات الوفاة ارتفع إلى 7 آلاف و800 حالة، مقارنة مع مجموع الحالات المسجلة أمس وهي 7 آلاف و773 حالة وفاة، وفقًا لـ"رويترز".
08 يونيو 2020 - 16 شوّال 1441
09:45 PM
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أعلنت السلطات الصحية في كندا، اليوم (الاثنين)، أن مجموع حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد حتى نهاية أمس، بلغ 95 ألفًا و699 حالة بزيادة عن الحالات المسجلة أمس، الذي كان 95 ألفًا و57 حالة إصابة بالفيروس.
وأوضحت السلطات أن مجموع حالات الوفاة ارتفع إلى 7 آلاف و800 حالة، مقارنة مع مجموع الحالات المسجلة أمس وهي 7 آلاف و773 حالة وفاة، وفقًا لـ"رويترز".
، حصيلة إصابات "كورونا" في كندا ترتفع إلى 95.699 ،
المصدر : الخليج 365
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